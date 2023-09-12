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15:01, 12 сентября 2023Мир

Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине помощь на 9 миллионов евро

Немецкий Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь на 9 млн евро

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине помощь на 9 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концерн.

«Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь. Дочерняя компания Rheinmetall, Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS), получила заказ на это оборудование и сопутствующие услуги по обучению от федерального министерства обороны в сентябре 2022 года. Стоимость заказа составила около 9 миллионов евро», — говорится в сообщении концерна.

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    Анастасия Заикина
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