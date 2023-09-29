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12:03, 29 сентября 2023Мир

В Австрии заявили о переоценке успехов ВСУ на Западе

Австрийский полковник Райснер: на Западе переоценивают успехи ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Западе переоценивают успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления. Об этом заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер, передает ТАСС.

«Отдельные линии обороны россиян с большими потерями преодолеваются, но до сих пор ни разу не произошло настоящего прорыва», — отметил офицер.

По мнению Райснера, Киев недополучает средства для противодействия ударам с воздуха. Он обратил внимание, что число попаданий по критической инфраструктуре можно свести к минимуму только при усилении противовоздушной обороны.

«Европа рискует упустить момент, когда мы больше не сможем держать ситуацию под контролем и она склонится в пользу россиян», — подчеркнул полковник.

Ранее Райснер предсказал ВСУ проблемы из-за начала сезона дождей. По его мнению, у украинских войск осталось не так много времени, чтобы добиться успехов на фронте. «Теперь у ВСУ есть еще несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима», — заявил Райснер.

Кроме того, эксперт отметил, что власти Киева нерационально используют военные резервы. Как считает Райнер, ими нужно распоряжаться более экономно.

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    Виктория Кондратьева
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