Румыния обвинила Россию в глушении GPS-связи на кораблях

Начальник штаба румынской армии Петреску: Россия глушит GPS-связь на кораблях

Россия глушит GPS-связь на чужих кораблях в территориальных водах Румынии, что создает риск столкновений между судами. Об этом заявил начальник штаба армии генерал Даниэль Петреску, сообщает Romania Journal.

«Конфликт на Украине фундаментально дестабилизировал Черноморский регион и вызвал чувство незащищенности среди прибрежных стран, что имело последствия для обстановки безопасности», — заявил военный.

Петреску добавил, что из-за боевых действий растет нестабильность на границах НАТО, так как возможны инциденты с ошибочным падением ракет или дронов. Генерал предупредил о возможной атаке румынских объектов по ошибке.

Ранее Румыния продлила ограничения на полеты в части своего воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Ограничения были продлены на фоне обнаружения частей беспилотника в районе городов Нуфэрул и Виктория в Тулче. По мнению румынского Минобороны, обнаруженные обломки похожи на те, которые использует Россия.