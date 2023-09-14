Румыния продлила ограничения на полеты на границе с Украиной

Минобороны Румынии продлило ограничения на полеты на границе с Украиной

Румыния продлила ограничения на полеты в части своего воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны республики.

Ограничения были продлены на фоне обнаружения частей беспилотника в районе городов Нуфэрул и Виктория, в Тулче.

В Минобороны заявили, что обнаруженные на территории Румынии обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) похожи на те, которые использует Россия. Проверочно-исследовательская группа собрала образцы разбившегося дрона для технической экспертизы и анализа.

МИД Румынии выразил протест России после того, как на территории страны были найдены новые обломки беспилотника, который, как предполагается, может являться российским. Помимо этого, в срочном порядке в МИД страны был вызван глава дипмиссии России.