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19:58, 14 сентября 2023Мир

Румыния продлила ограничения на полеты на границе с Украиной

Минобороны Румынии продлило ограничения на полеты на границе с Украиной
СюжетМинобороны:

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Румыния продлила ограничения на полеты в части своего воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны республики.

Ограничения были продлены на фоне обнаружения частей беспилотника в районе городов Нуфэрул и Виктория, в Тулче.

В Минобороны заявили, что обнаруженные на территории Румынии обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) похожи на те, которые использует Россия. Проверочно-исследовательская группа собрала образцы разбившегося дрона для технической экспертизы и анализа.

МИД Румынии выразил протест России после того, как на территории страны были найдены новые обломки беспилотника, который, как предполагается, может являться российским. Помимо этого, в срочном порядке в МИД страны был вызван глава дипмиссии России.

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    Виктория Кондратьева
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