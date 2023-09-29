В российском городе ребенка нашли в квартире вместе с телом матери и ее сожителя

В Самаре восьмилетнюю девочку нашли в квартире с телом матери и ее сожителя

В Самаре в квартире обнаружили восьмилетнюю девочку вместе с телами двух человек — матери и ее сожителя. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, без признаков в жизни в квартире находилась 28-летняя уроженка Краснотурьинска и мужчина, с котором она проживала. Россиянка переехала в Самару пять лет назад и в жила в квартире с дочерью от первого брака у своего нового партнера.

«После развода с мужем Женя познакомилась с мужчиной из Самары. Потом там же встретила Вову. Он очень любил ее, принял дочку. Хорошая была семья, могла многое себе позволить. Женечка приезжала каждый год к родителям в гости», — сказала знакомая матери девочки.

Мать погибшего мужчины рассказала, что ее сын работал мастером по навесным потолкам, у него не было вредных привычек. Однако в последнее время он поправился до 100 килограммов, вспомнила женщина.

Ранее тела двух человек, мужчины и женщины, нашли на кухне в квартире в городе Асбест Свердловской области, вместе с ними находились трое маленьких детей в возрасти пяти, четырех лет и одного года.