Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 29 сентября 2023Россия

Над Калужской областью сбили дрон

Губернатор Шапша: ночью в Калужской области сбили беспилотник

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Калужской области сбит БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша.

Он добавил, что разрушения инфраструктуры и пострадавших нет.

По сообщению Минобороны, в ночь на пятницу, 29 сентября, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью 10 беспилотников, над Калужской — еще 1. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России, но не привели подробности атаки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Не могла быть частью этого». Российская шахматистка Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства

    Полная блогерша спародировала фото грязной Кайли Дженнер в нижнем белье

    iPhone 13 подешевел в России

    В Генштабе высказались об отправке призывников в зону СВО

    Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым добровольцев

    В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с поставками боеприпасов

    Стало известно число переехавших из Карабаха в Армению людей

    Генштаб опроверг сообщения о планах проведения дополнительной мобилизации

    Тело заслуженного деятеля культуры России нашли на улице в Москве

    АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada X-Cross 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости