Над Калужской областью сбили дрон

Губернатор Шапша: ночью в Калужской области сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Калужской области сбит БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша.

Он добавил, что разрушения инфраструктуры и пострадавших нет.

По сообщению Минобороны, в ночь на пятницу, 29 сентября, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью 10 беспилотников, над Калужской — еще 1. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России, но не привели подробности атаки ВСУ.