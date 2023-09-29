Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 29 сентября 2023Путешествия

Турист попал в перестрелку полиции с бандитами в Нью-Йорке и чудом остался жив

Британский турист был ранен в перестрелке в Бруклине и попал в больницу

Кадр: NYPD

Британский турист попал под перекрестный огонь полиции и бандитов в Нью-Йорке, угодил в больницу и чудом остался жив. Его историей поделилось издание The York Press.

41-летний Кэмерон Робертсон (Cameron Robertson) приехал в США вместе с женой на концерт любимой рок-группы. Когда пара возвращалась вечером с мероприятия в Бруклине, началась перестрелка. «Моя жена услышала крики, и мы забежали в гастроном рядом с нами. Именно тогда я понял, что меня ранили, — рассказал британец. — Мне было больно, поэтому я пытался контролировать свое дыхание, пока жена прижимала мою рану».

Материалы по теме:
Подростки из США создали банду хакеров в даркнете и избивают людей в реальном мире. Как они держат в страхе всю страну?
Подростки из США создали банду хакеров в даркнете и избивают людей в реальном мире.Как они держат в страхе всю страну?
15 июля 2023
«До него никому не было дела» Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
«До него никому не было дела»Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
2 сентября 2023

Затем на место прибыли полицейские, они осмотрели повреждения Робертсона и наложили жгуты. Позже туриста передали медикам и отправили в больницу. Выяснилось, что у Робертсона было сквозное ранение руки, еще одна пуля застряла в бедре.

Британец отметил, что ему повезло отделаться такими травмами, но его жена все еще борется с психологическими последствиями инцидента. Семью также шокировал счет за лечение в 16,5 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей), однако медицинские расходы покроет страховка.

«В том районе участились случаи стрельбы, поэтому возможно, что они целились в полицию, а мы оказались не в том месте и не в то время», — пояснил британец. По данным нью-йоркской полиции, бандит, ранивший Робертсона, попал на камеры видеонаблюдения незадолго до стрельбы. Он был в худи и закрывавшей лицо маске. Мужчина все еще в розыске.

Ранее постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу и ранил одного человека. «Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца», — сообщили в МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Белгородская область подверглась массированному минометному обстрелу

    Выплату советских вкладов россиянам перенесли еще на год

    Российская ОПГ обманула страховые компании на более чем 12 миллионов рублей

    В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

    Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

    Захарова указала МАГАТЭ на необоснованные обвинения против России

    Подсчитаны расходы на работу президента

    Трое заключенных сбежали из российской колонии-поселения

    Украинцев предупредили о последствиях реализации идеи о пулемете в каждом доме

    Германия договорилась о встрече с пятью центральноазиатскими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости