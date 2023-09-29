Турист попал в перестрелку полиции с бандитами в Нью-Йорке и чудом остался жив

Британский турист был ранен в перестрелке в Бруклине и попал в больницу

Британский турист попал под перекрестный огонь полиции и бандитов в Нью-Йорке, угодил в больницу и чудом остался жив. Его историей поделилось издание The York Press.

41-летний Кэмерон Робертсон (Cameron Robertson) приехал в США вместе с женой на концерт любимой рок-группы. Когда пара возвращалась вечером с мероприятия в Бруклине, началась перестрелка. «Моя жена услышала крики, и мы забежали в гастроном рядом с нами. Именно тогда я понял, что меня ранили, — рассказал британец. — Мне было больно, поэтому я пытался контролировать свое дыхание, пока жена прижимала мою рану».

Затем на место прибыли полицейские, они осмотрели повреждения Робертсона и наложили жгуты. Позже туриста передали медикам и отправили в больницу. Выяснилось, что у Робертсона было сквозное ранение руки, еще одна пуля застряла в бедре.

Британец отметил, что ему повезло отделаться такими травмами, но его жена все еще борется с психологическими последствиями инцидента. Семью также шокировал счет за лечение в 16,5 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей), однако медицинские расходы покроет страховка.

«В том районе участились случаи стрельбы, поэтому возможно, что они целились в полицию, а мы оказались не в том месте и не в то время», — пояснил британец. По данным нью-йоркской полиции, бандит, ранивший Робертсона, попал на камеры видеонаблюдения незадолго до стрельбы. Он был в худи и закрывавшей лицо маске. Мужчина все еще в розыске.

Ранее постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу и ранил одного человека. «Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца», — сообщили в МВД.