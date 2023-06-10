Постоялец российского отеля устроил стрельбу и ранил одного человека

Постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу, в результате которой один мужчина был ранен

Постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу, в результате которой один мужчина был ранен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого ГУМВД.

По данным издания, житель Ростова-на-Дону 1985 года рождения и житель Краснодара 1996 года поссорились ночью на субботу в отеле «Мореми» в селе Сукко в Анапе. Ростовчанин применил в споре травматический пистолет.

«Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что стрелявшего, имеющего разрешение на оружие, задержали. Его пистолет изъят. На данным момент уголовное дело в отношении ростовчанина не возбуждено. Раненому медики оказали разовую помощь, он проходит амбулаторное лечение.

Ранее в Санкт-Петербурге участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой. Видео случившегося было опубликовано в сети.

