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16:05, 10 июня 2023Путешествия

Постоялец российского отеля устроил стрельбу и ранил одного человека

Постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу, в результате которой один мужчина был ранен
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу, в результате которой один мужчина был ранен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого ГУМВД.

По данным издания, житель Ростова-на-Дону 1985 года рождения и житель Краснодара 1996 года поссорились ночью на субботу в отеле «Мореми» в селе Сукко в Анапе. Ростовчанин применил в споре травматический пистолет.

«Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что стрелявшего, имеющего разрешение на оружие, задержали. Его пистолет изъят. На данным момент уголовное дело в отношении ростовчанина не возбуждено. Раненому медики оказали разовую помощь, он проходит амбулаторное лечение.

Ранее в Санкт-Петербурге участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой. Видео случившегося было опубликовано в сети.

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    Анастасия Астахова
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