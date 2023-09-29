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22:36, 29 сентября 2023Россия

Путин раскритиковал мировую финансовую систему

Путин: финансовая система мира выстроена для обслуживания «золотого миллиарда»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин, выступая на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», раскритиковал современную мировую финансовую систему. По его словам, она обслуживает «золотой миллиард». Стенограмма речи опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, международные финансовые институты выстроены таким образом, что это невыгодно никому, кроме «золотого миллиарда».

«Они — вот этот "золотой миллиард", точнее сказать, руководители этих стран "золотого миллиарда" — они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением — и технологическим, и информационным, и финансовым», — заявил Путин.

В том же выступлении Владимир Путин призвал к изменению международных правил в сфере кредитования и обслуживания долга развивающихся стран.

Ранее президент России говорил, что доллар США используется в международных финансах как инструмент политической борьбы. В связи с этим он отметил важность расчетов в национальных валютах между странами БРИКС и развития нового финансового института, который сыграет заметную роль в отношениях участников объединения.

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    Марина Совина
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