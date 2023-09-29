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16:45, 29 сентября 2023Забота о себе

Названы правила борьбы с сухостью кожи в отопительный сезон

Врач Константиновская: для защиты кожи в холода нужно пить воду и делать маски

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Для защиты кожи в начале отопительного сезона и при наступлении холодов нужно предпринять несколько мер, рассказала врач-дерматокосметолог, акне-эксперт Екатерина Константиновская. Правила ухода за кожей в это время она назвала в беседе с Life.ru.

При воздействии холодных температур на улице и сухого воздуха дома, объяснила она, кожа начинает сохнуть, испаряя собственную влагу. «Нарушается ее кровоснабжение и истончается гидролипидный барьер, который препятствует излишнему испарению жидкости с поверхности кожи. Она становится более чувствительной и восприимчивой к условно-патогенным микроорганизмам, населяющим ее поверхность, что особенно нежелательно для людей с проблемной кожей», — сказала Константиновская.

По ее словам, чтобы кожа оставалась красивой и в холодный сезон, нужно купить увлажнитель воздуха, почаще проветривать помещение, пить больше воды, пользоваться увлажняющими кремами, делать маски и салонные процедуры, а также полноценно и разнообразно питаться, включая в рацион авокадо, оливковое масло, лосося. «В офисном помещении использовать термальную воду. Так вы мгновенно напитаете кожу влагой, поддержите ее естественный pH и уберете ощущение сухости и стянутости», — дала совет Константиновская.

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Обладателям проблемной кожи перед выходом из теплого помещения на холод нужно использовать кольдкремы, а при появлении акне и розацеа сразу обращаться к дерматологу, заключила специалистка.

Ранее дерматолог, косметолог Любовь Столина предупредила о последствиях воздействия на кожу солнечных лучей. Врач обратила внимание, что ультрафиолет может спровоцировать обострение кожных болезней: акне и розацеа.

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    Александра Лисица
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