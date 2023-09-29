Дачникам предложили бороться с вредителями с помощью скорлупы

Агроном Коврижных: бороться с вредителями можно с помощью яичной скорлупы

Владельцам дачных участков предложили бороться с вредителями с помощью яичной скорлупы. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

Эксперт отметила, что яичная скорлупа служит эффективным средством борьбы со слизнями и улитками, поэтому выбрасывать ее не стоит. Для спасения урожая от этих вредителей она порекомендовала положить на грунт кусочки скорлупы — в этом случае брюхоногие не будут приближаться к опасному участку, чтобы не пораниться.

Кроме того, специалист рассказала, что из-за содержания кальция, фосфора, магния и других микроэлементов яичная скорлупа способна улучшить качество земли. Для этого необходимо измельчить ее в кофемолке и внести в почву в процессе перекопки. Коврижных заверила, что после такой процедуры земля станет менее кислой, более рыхлой и плодородной.

Ранее дачников научили избавляться от садовых вредителей с помощью приготовления раствора, состоящего из уксуса и перекиси водорода.

