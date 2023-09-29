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14:30, 29 сентября 2023Путешествия

Росавиация собрала экстренное совещание по международным перевозкам

«Известия»: Росавиация проводит экстренное совещание по международным перевозкам

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) решило провести экстренное совещание по международным перевозкам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на телеграмму ведомства, направленную в российские авиакомпании.

По данным издания, совещание в очном формате проводит заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин. Уточняется, что в ведомстве попросили руководителей российских перевозчиков собраться на мероприятии лично. Подключиться к нему по видеоконференцсвязи не разрешили, отметил собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Отмечается, что такое предупреждение было сделано из-за риска ареста воздушных судов.

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    Марина Черняк
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