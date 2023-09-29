Стало известно о решении Германии купить ПРО из-за страха перед Россией

Focus: Германия решила купить у Израиля системы ПРО Arrow 3 из-за СВО

Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина купить противоракетный комплекс Arrow-3 из страха возможной угрозы со стороны России. Об этом говорится в статье Focus.

Как отметили авторы статьи, покупка системы противоракетной обороны — это ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия рассчитывает защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности.

Отмечается, что эта сделка станет самой крупной в истории Израиля по продаже оружия. Она оценивается в примерно 4 миллиарда евро. Уточняется, что закупка Arrow-3 осуществляется в рамках реализации инициативы Европейский небесный щит.

Инициатива «Небесный щит» появилась в октябре 2022 года, когда 15 европейских государств, входящих в НАТО, подписали декларацию о создании системы ПВО. Она предназначена для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

После того, как Киев получил немецкую систему ПВО IRIS-T в октябре 2022 года, там заявили о создании собственного «Небесного щита». Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.