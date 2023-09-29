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06:07, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

Девушка ввела имя бойфренда в поисковике и узнала неприятную правду о нем

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Пользовательница TikTok по имени Эллен Смит опубликовала видео, в котором поделилась историей о том, как она с помощью поисковикa Google узнала неприятную правду о возлюбленном. На ролик, опубликованный 18 сентября, обратило внимание издание Daily Dot.

По словам девушки, она наткнулась в интернете на сайт с информацией о грядущей женитьбе ее бойфренда на другой. «Если у вас плохой день, то представьте, что вы нашли в Google веб-сайт, посвященный будущей свадьбе мужчины, с которым вы встречаетесь последние шесть недель. Так что у вас дела обстоят лучше, чем у меня», — сказала Смит.

В комментарии к ролику девушка уточнила, что решила ввести имя возлюбленного в поисковой строке Google после того, как знакомый сообщил ей, что у мужчины есть еще одна девушка.

Многие пользователи соцсети посоветовали Смит связаться с невестой и раскрыть ей правду о неверном женихе. «Вы должны сказать ей. Она заслуживает того, чтобы знать», — написал один из них. Еще один комментатор заявил, что девушке повезло, что она не на месте невесты. «Все могло быть гораздо хуже», — подчеркнул он.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как случайно узнала о двойной жизни мужа. С помощью соцсетей женщина выяснила, что у супруга есть гражданская жена и внебрачный ребенок.

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    Олег Давыдов
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