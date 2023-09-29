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14:24, 29 сентября 2023Силовые структуры

Целившимся по детям из карабина в российском регионе оказался экс-полицейский

Задержанным за угрозы обстрелять двор в Екатеринбурге оказался экс-полицейский

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Задержанный в Екатеринбурге 41-летний мужчина, который с оружием в руках угрожал обстрелять двор, оказался бывшим сотрудником ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, мужчина уволился из ведомства около семи лет назад, позже у него начались проблемы с алкоголем. У мужчины есть разрешение на оружие, он увлекается охотой.

Ранее сообщалось, что местный житель из окна своего дома размахивал винтовкой со снайперским прицелом и пистолетом, а также наводил оружие и целился в сторону играющих в футбол детей. При задержании выяснилось, что очевидцы перепутали винтовку с карабином. В квартире мужчины полицейские нашли арсенал.

Оружие России: на страже Родины
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    Илона Палей
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