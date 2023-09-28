Россиянин с пистолетом и винтовкой угрожал обстрелять двор

В Екатеринбурге задержали мужчину с оружием, угрожавшего обстрелять двор

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который угрожал обстрелять весь двор. Об этом пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 сентября. Мужчина начал кричать из окна своего дома и размахивать винтовкой со снайперским прицелом и пистолетом. По словам очевидцев, дебошир наводил оружие в сторону играющих в футбол детей и целился.

На место были вызваны силовики, которые обнаружили в квартире мужчины целый арсенал: карабины «Вепрь» и «Сайга», а также травматический пистолет и более 80 патронов. Оружие направили в экспертно-криминалистическую службу, мужчину поместили в спецприемник.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали россиянина, хранившего в гараже танковое оружие.