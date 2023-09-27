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14:34, 27 сентября 2023Силовые структуры

В гараже у россиянина нашли танковое оружие и снаряды

В Москве задержали россиянина, хранившего в гараже танковое оружие

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве задержали заподозренного в незаконном хранении оружия 53-летнего россиянина. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, в гараже на улице Василия Ботылева силовики обнаружили обширный арсенал. У россиянина хранилось танковое оружие со снарядами, гранатами, минами. Также у него нашли карабины, винтовку, более восьмисот патронов, электродетонаторы, банки с порохом и пиротехнику. После этого полицейские провели обыск в его доме и нашли другие запрещенные предметы.

Следователи выясняют, где именно мужчина раздобыл это вооружение и для каких целей хранил его в гараже. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в 53 регионах России ФСБ нашла 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия.

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    Владимир Седов
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