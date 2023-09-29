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13:16, 29 сентября 2023Мир

Британия расширила санкционный список против России

Власти Британии расширили санкционный список против России на 11 позиций

Фото: Toby Melville / Reuters

Власти Великобритании расширили санкционной список против России, добавив 11 новых позиций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В частности, сообщается, что в него внесли главу МЧС России Александра Куренкова, а также ЦИК России. Также под санкции попали члены правительств новых регионов России.

Ранее Россия расширила санкционные списки против Великобритании. В ведомстве указали, что в него попали 23 человека. Среди них представители военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.

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    Максим Габриелян
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