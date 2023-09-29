Британия расширила санкционный список против России

Власти Британии расширили санкционный список против России на 11 позиций

Власти Великобритании расширили санкционной список против России, добавив 11 новых позиций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В частности, сообщается, что в него внесли главу МЧС России Александра Куренкова, а также ЦИК России. Также под санкции попали члены правительств новых регионов России.

Ранее Россия расширила санкционные списки против Великобритании. В ведомстве указали, что в него попали 23 человека. Среди них представители военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.