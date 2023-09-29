В России ответили на слова Токаева о готовности Москвы и Киева к переговорам

Депутат Госдумы Журова усомнилась в готовности Украины к переговорам с Россией

Говорить о готовности Украины к переговорам рано, однако Россия не раз заявляла о подобных намерениях, заявила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала «Ленте.ру» слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о готовности обеих сторон к переговорам.

«Я не слышала, чтобы украинская сторона собиралась вести какие-то переговоры: Киев, наоборот, говорит, что никаких переговоров не будет, и их риторика однозначна. (...) Сесть за стол переговоров можно, но все же ключевой аспект здесь в условиях: Киев не готов рассматривать условия российской стороны», — сказала парламентарий.

Киев будет готов к переговорам только тогда, когда ему перестанут поставлять оружие. (...) Одним из важных моментов здесь может стать то, что Украину не принимают в Евросоюз. Может быть, именно это их в итоге и вразумит Светлана Журова первый зампред Комитета Госдумы по международным делам

По мнению депутата, утверждение о готовности к переговорам справедливо только в отношении намерений Москвы.

«Многие президенты хотят быть медиаторами, они готовы предоставить площадку своей страны в рамках любого формата. (...) Где это в итоге будет, непонятно. С нашей стороны никто точно не будет упираться и говорить, что не готов куда-то ехать, в том случае если Украина вообще сядет за стол переговоров: если это произойдет, то не будет разницы, где пройдут эти переговоры», — заключила Журова.

Ранее Токаев заявил, что Россия и Украина уже выразили желание провести переговоры, однако отметил, что устраивающий обе стороны формат пока не определен. По его мнению, наступил момент для «мудрой дипломатии», а переговоры необходимо вести «с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны».

«Мы сегодня с канцлером [ФРГ Олафом] Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет», — заявил Токаев в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем в Берлине.