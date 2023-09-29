В США призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

19FortyFive: Зеленский поступит мудро, если пойдет на территориальные уступки

Владимиру Зеленскому следует согласиться на территориальные уступки ради достижения мира, заявил американский журналист Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

По его словам, такой поступок стал бы величайшим актом мудрости. При этом Фарли признал, что подобное решение вызовет негативную реакцию у сторонников Зеленского и пошатнет его политическое влияние.

Журналист также рассказал, что большинство украинцев, с которыми он общался, сомневаются в способности Зеленского решить послевоенные проблемы, с которыми столкнется Украина.

Ранее Зеленский отказался завершать украинский конфликт путем передачи части территорий. Он пообещал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.