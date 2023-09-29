Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 29 сентября 2023Мир

В США призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

19FortyFive: Зеленский поступит мудро, если пойдет на территориальные уступки
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Владимиру Зеленскому следует согласиться на территориальные уступки ради достижения мира, заявил американский журналист Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

По его словам, такой поступок стал бы величайшим актом мудрости. При этом Фарли признал, что подобное решение вызовет негативную реакцию у сторонников Зеленского и пошатнет его политическое влияние.

Журналист также рассказал, что большинство украинцев, с которыми он общался, сомневаются в способности Зеленского решить послевоенные проблемы, с которыми столкнется Украина.

Ранее Зеленский отказался завершать украинский конфликт путем передачи части территорий. Он пообещал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    В США заявили о помощи России из-за собственной глупости

    Дрифт москвича на «двойке» около храма попал на видео

    Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

    Россиян предупредили о последствиях неуплаты ежегодного налога на имущество

    США уличили в создании новых очагов напряженности вокруг России

    Кайли Дженнер показала фигуру в бикини

    В США призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

    На Западе указали на необходимость признать реальность нацизма на Украине

    Российские военные применили в зоне СВО робот-антиснайпер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости