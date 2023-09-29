Депутаты предложили обеспечивать мигрантов жильем за счет работодателей

«Известия»: Госдума захотела обязать работодателей обеспечивать жильем мигрантов

Работодателей, нанимающих трудовых мигрантов, обяжут обеспечить их жильем. Об этом пишут «Известия».

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, по которому нанимающие гастарбайтеров компании должны будут в обязательном порядке обеспечивать их жильем на время действия трудового договора. Речь о создании специальных общежитий, домов или съеме квартир — главное, чтобы по месту жительства была оформлена временная регистрация.

Для нарушителей депутаты предложили установить штрафы до 500 тысяч рублей, также допускается приостановка деятельности компании до 90 суток. При этом если работник самостоятельно найдет жилье, то работодатель будет освобожден от ответственности.

Законопроект связа с увеличением числа беспорядков и правонарушений, в которых участвуют трудовые мигранты. Также депутаты считают, что это позволит решить проблему «резиновых» квартир, в которых фиктивно регистрируются десятки или сотни иностранцев.