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05:29, 30 сентября 2023Россия

Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

МО РФ: авиация группировки «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Авиация российской группировки войск «Юг» поразила живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 25 районах. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

По его словам, ВСУ потеряли боевую машину пехоты, две боевые машины РСЗО, гаубицу «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов 120-го калибра, 11 автомобилей и 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также, отметили в Минобороны, экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили живую силу противника в районе Предтечино в Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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