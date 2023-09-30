Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

МО РФ: авиация группировки «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Авиация российской группировки войск «Юг» поразила живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 25 районах. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

По его словам, ВСУ потеряли боевую машину пехоты, две боевые машины РСЗО, гаубицу «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов 120-го калибра, 11 автомобилей и 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также, отметили в Минобороны, экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили живую силу противника в районе Предтечино в Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.