Сбившего пять человек в Москве водителя отправили под домашний арест

Сбившего пять человек на тротуаре в Москве водителя отправили под домашний арест

Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения для сбившего пять человек на Большой Никитской улице водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что выехавшего на тротуар 32-летнего мужчину отправили под домашний арест. Известно, что при оформлении аварии обвиняемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«С учетом указанного обстоятельства действия мужчины подлежат квалификации по пункту "а" части 2 статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") УК РФ», — говорится в заявлении ведомства.

По предварительной информации, среди пострадавших — двое малолетних детей.

Ранее в сентябре сообщалось, что кортеж из трех автомобилей со спецсигналами устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места аварии. По словам очевидцев, проблесковые маячки были включены, однако звуковых сигналов не было, что нарушает принцип приоритета на дороге.