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04:43, 30 сентября 2023Россия

Россиянам пообещали аномально теплую погоду

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в ряде российских регионов

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Архангельской, Пензенской, Кировской и Вологодской областях, а также в Татарстане и Якутии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ближайшие два дня в регионах ЦФО, исключая Черноземье, температура воздуха поднимется выше нормы на 6-8 градусов, а в Черноземье — на 5-7 градусов.

Вильфанд также пообещан «супертеплую» погоду жителям Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Он добавил, что в Архангельской, Вологодской областях и о Республике Коми воздух прогреется до 17-19 градусов.

Ранее жителям Москвы пообещали третье бабье лето во второй декаде октября. Ожидается, что потепление наступит после заметного похолодания в начале месяца. Кроме того Евгений Тишковец заявлял, что из-за теплой осени москвичей в октябре может ждать более позднее начало отопительного сезона.

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