Набиуллина предупредила российские банки о «жестких мерах»

Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продажу некоторых продуктов физлицам

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предупредила банки о возможном введении запрета банкам продавать некоторые продукты физическим лицам. Об этом она заявила в ходе выступления на XX Международном банковском форуме, ее слова приводит сайт регулятора.

Набиуллина напомнила, что у ЦБ есть право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп в случае, если данные продукты были проданы недобросовестным образом.

Весной были выявлены некоторые нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках, напомнила она. Набиуллина пообещала повторить осенью эти проверки, подчеркнув, что в случае обнаружения повторных нарушений регулятор оставляет за собой право применить «жесткие меры».

Кроме того, регулятор готовит предложения по законопроекту о кратном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов. Набиуллина напомнила, что в екоторых странах такие штрафы многомиллионные и многомиллиардные. «Мы будем идти по этому пути. Здесь ждать бесполезно», — резюмировала глава Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз Центробанка на этот год подразумевает как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, так и ее повышение. По ее словам, дальнейшие решения регулятора будут зависеть от ситуации в экономике.