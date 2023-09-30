Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:06, 30 сентября 2023Экономика

Набиуллина предупредила российские банки о «жестких мерах»

Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продажу некоторых продуктов физлицам
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предупредила банки о возможном введении запрета банкам продавать некоторые продукты физическим лицам. Об этом она заявила в ходе выступления на XX Международном банковском форуме, ее слова приводит сайт регулятора.

Набиуллина напомнила, что у ЦБ есть право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп в случае, если данные продукты были проданы недобросовестным образом.

Весной были выявлены некоторые нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках, напомнила она. Набиуллина пообещала повторить осенью эти проверки, подчеркнув, что в случае обнаружения повторных нарушений регулятор оставляет за собой право применить «жесткие меры».

Кроме того, регулятор готовит предложения по законопроекту о кратном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов. Набиуллина напомнила, что в екоторых странах такие штрафы многомиллионные и многомиллиардные. «Мы будем идти по этому пути. Здесь ждать бесполезно», — резюмировала глава Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз Центробанка на этот год подразумевает как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, так и ее повышение. По ее словам, дальнейшие решения регулятора будут зависеть от ситуации в экономике.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина предупредила российские банки о «жестких мерах»

    Защиту новых iPhone обошли

    Эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

    Иммунолог допустил изменения в течении коронавируса из-за мутаций

    Российские артиллеристы уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

    Военные РФ отразили две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях

    В США предложили финансировать правительство без помощи Киеву

    Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

    Доктор Гинзбург назвал четыре продукта для облегчения простуды

    В Британии предрекли усиление мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости