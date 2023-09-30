Российских солдат-контрактников посадили за нападение на офицера

Солдат Бимагамбетова, Джалмухамбетова и Калиева осудили за нападение на офицера

Троих солдат-контрактников Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева осудили за нападение на офицера по дороге в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в субботу, 30 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Все трое, как установило следствие, успели получить несколько дисциплинарных взысканий еще до инцидента. Из-за этого командир их батальона, по словам свидетелей, попытался «поставить подчиненных на место». Нападение на офицера случилось как раз после произошедшей на плацу словесной перепалки по этому поводу.

По словам свидетелей, обвиняемые угрожали очевидцам потасовки, пытаясь заставить их молчать на допросах. С учетом этого обстоятельства вскоре после ЧП всех троих арестовали.

В итоге по статье «насильственные действия в отношении начальника в период боевых действий» (ч. 3 ст. 334 УК РФ) фигурантам грозило до 15 лет заключения, однако получили они примерно в три раза меньше. С учетом признания всеми тремя подсудимыми вины и их общего раскаяния суд вынес вердикт всего за два заседания, наказав их по минимуму — преступники получили от 5,5 до 6 лет колонии общего режима.

По данным близкого к осужденным источника «Коммерсанта», обжаловать решение суда никто из них не собирается, поскольку сразу после этапирования в колонии они планируют написать заявления о замене оставшейся части наказания участием в боевых действиях в ходе СВО и отправиться на Украину.

В мае 2022 года в Екатеринбурге осудили солдата Салима Магомедова, который издевался над сослуживцами, — заставлял кричать «кукареку», избивал их и заставлял обращаться к нему «товарищ полковник». Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, связанное с унижением чести и достоинства и сопряженное с насилием». Наказанием для преступника стал перевод в дисциплинарную воинскую часть сроком на пять месяцев.