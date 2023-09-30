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11:53, 30 сентября 2023Силовые структуры

В Волгограде задержали домогавшегося студентки инструктора тира

SHOT: в Волгограде задержали инструктора тира, домогавшегося 16-летней студентки

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

В Волгограде задержали инструктора тира Волгоградского строительного техникума, который домогался 16-летней студентки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первокурсница записалась в секцию стрельбы из пневматического оружия, но однажды, вернувшись домой, она рассказала маме, что к ней приставал 52-летний тренер. По ее словам, во время инструктажа его рука постоянно «соскальзывала» ниже поясницы девушки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Инструктор отстранен от занятий со студентами и отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в Подмосковье задержали 78-летнего пенсионера, домогавшегося маленькой внучки. На момент совершения первого преступления ей было всего семь лет.

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    Алевтина Запольская
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