В Волгограде задержали домогавшегося студентки инструктора тира

SHOT: в Волгограде задержали инструктора тира, домогавшегося 16-летней студентки

В Волгограде задержали инструктора тира Волгоградского строительного техникума, который домогался 16-летней студентки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первокурсница записалась в секцию стрельбы из пневматического оружия, но однажды, вернувшись домой, она рассказала маме, что к ней приставал 52-летний тренер. По ее словам, во время инструктажа его рука постоянно «соскальзывала» ниже поясницы девушки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Инструктор отстранен от занятий со студентами и отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в Подмосковье задержали 78-летнего пенсионера, домогавшегося маленькой внучки. На момент совершения первого преступления ей было всего семь лет.