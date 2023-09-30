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00:42, 30 сентября 2023Мир

Маск назвал традиционные СМИ тратой времени

Илон Маск назвал традиционные СМИ тратой времени и генератором печали
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не читает традиционные СМИ. Об этом миллиардер написал в социальной сети Х.

«Это пустая трата времени и генератор печали», — подчеркнул он. По словам Маска, он берет новости из Х. Он добавил, что считает соцсеть «гораздо более удобной», а также имеющей экспертов мирового уровня и тонны юмора.

Ранее американский предприниматель заявил, что американские политики уделяют слишком много внимания Украине, но не решают проблему с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. В том же треде Маск призвал власти Соединенных Штатов разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.

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