В США предложили финансировать правительство без помощи Киеву

The Hill: сенаторы обсуждают финансирование правительства США без помощи Киеву

Сенаторы республиканской партии обсуждают вариант принять инициативу о дальнейшем финансировании правительства США, которое не будет включать помощь Киеву. Предварительно речь идет о финансовом обеспечении на две недели, передает The Hill.

«Есть немалая доля хаоса и неопределенности. Есть довольно широкое согласие относительно того, что краткосрочная резолюция стала бы гораздо лучшим решением, чем долгосрочная резолюция со средствами для Украины», — приводит издание слова сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил мнение, что обе палаты одобрят инициативу, исключающую помощь Киеву в краткосрочной перспективе. «Я согласен с любой чистой резолюцией без Украины», — сказал он.

До этого в Сенате согласовали продление финансирования правительства США до 17 ноября, законодательная инициатива включала помощь Украине в размере шести миллиардов долларов.

Ранее Пентагон создал спецгруппу для контроля за американской помощью Киеву, общая сумма которой с начала президентства Джо Байдена превысила 43,7 миллиарда долларов. В отчете указано, что из-за ограниченного присутствия США на Украине способность контролировать миллиарды долларов помощи сталкивается с проблемами.