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06:30, 30 сентября 2023Наука и техника

Защиту новых iPhone обошли

В Китае научились подделывать защитные пломбы коробок iPhone 15

Фото: Jeff Chiu / AP

Продавцы в Китае научились подделывать защитную маркировку новых смартфонов Apple. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) сообщил блогер под ником MajinBuOfficial.

В распоряжении автора оказались фотографии защитных пломб с коробок смартфонов Apple. По словам блогера, подобную маркировку начали делать продавцы из Китая. Она имеет отрывной ярлычок и ультрафиолетовую маркировку — с помощью последней Apple подтверждает оригинальность новых смартфонов.

Специалист отметил, что местные продавцы обошли защиту, придуманную в Apple. В связи с этим MajinBuOfficial отметил, что на рынке могут появиться поддельные смартфоны iPhone 15, поэтому устройства необходимо более тщательно проверять перед покупкой.

Подписчики блогера с иронией встретили новость. «Йоу, а смогу ли получить iPhone 15 Pro Max за 9,99 доллара? Спрашиваю для друга», — написал пользователь под ником schassis_eddi. «Этот iPhone 15 работает на Android? Абсолютная победа», — пошутил посетитель X под ником AlevityXiaku.

Ранее специалисты по безопасности из фирмы Kasada выявили ботов для покупки iPhone, которых запускали перекупщики. По словам экспертов, боты позволяли спекулянтам покупать новые смартфоны Apple сотнями и зарабатывать на перепродаже.

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    Андрей Ставицкий
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