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17:51, 30 сентября 2023Россия

В Иркутске женщина и двое детей перевернулись на катамаране

RT: в Иркутске женщина и двое детей перевернулись на катамаране на реке Ангара

В Иркутске женщина с двумя детьми перевернулись на катамаране, катаясь по реке Ангара. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

Один из детей громко звал на помощь, пока плавательное средство медленно опускалось под воду.

По данным МЧС, утопающих заметили двое мужчин и подросток, которые и помогли всем троим выбраться на берег. Их имена в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в Астрахани девушка выпала с восьмого этажа дома во время мытья окон и выжила, ее спасли врачи Александро-Мариинской больницы.

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    Алевтина Запольская
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