Румыния выдвинула дополнительные войска к границе с Украиной

Reuters: Румыния стянула ПВО и дополнительные войска к границе с Украиной

Румыния стянула дополнительные войска к границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в районе приграничных деревень на Дунае появились средства ПВО. Также развернуты дополнительные военные наблюдательные пункты и выставлены патрули.

Бухарест объяснил эти действия «возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в этом регионе». В частности, высказываются опасения тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса.