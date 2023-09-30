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03:03, 30 сентября 2023Мир

Румыния выдвинула дополнительные войска к границе с Украиной

Reuters: Румыния стянула ПВО и дополнительные войска к границе с Украиной

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Румыния стянула дополнительные войска к границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в районе приграничных деревень на Дунае появились средства ПВО. Также развернуты дополнительные военные наблюдательные пункты и выставлены патрули.

Бухарест объяснил эти действия «возросшей обеспокоенностью НАТО ситуацией в этом регионе». В частности, высказываются опасения тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса.

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