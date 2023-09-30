Российские войска поразили семь пунктов дислокации бригад ВСУ
Российская группировка войск «Восток» на южнодонецком направлении поразила семь пунктов временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
По его словам, поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке.
Кроме того, поражены скопления живой силы противника в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя, уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и живая сила ВСУ.
Также российские военные отразили на южнодонецком направлении три атаки ВСУ в направлении Приютного и пресекли выдвижение группы пехоты противника в районе Старомайорского — понеся потери, украинские войска отступили.
Чехов также сообщил, что ВСУ потеряли буксируемую гаубицу M777, три артиллерийских орудия Д-20 и три минометных расчета, в том числе кочующий миномет на пикапе, в районах Новомихайловки, Владимировки, Веселый Гай, Великой Новоселки и Ровнополя.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР, однако их действия не увенчались успехом. «Самой горячей точкой, конечно, является южнодонецкое направление», — подчеркнул он.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.