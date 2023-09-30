Чехов: группировка «Восток» поразила 7 пунктов временной дислокации бригад ВСУ

Российская группировка войск «Восток» на южнодонецком направлении поразила семь пунктов временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

По его словам, поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке.

Кроме того, поражены скопления живой силы противника в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя, уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и живая сила ВСУ.

Также российские военные отразили на южнодонецком направлении три атаки ВСУ в направлении Приютного и пресекли выдвижение группы пехоты противника в районе Старомайорского — понеся потери, украинские войска отступили.

Чехов также сообщил, что ВСУ потеряли буксируемую гаубицу M777, три артиллерийских орудия Д-20 и три минометных расчета, в том числе кочующий миномет на пикапе, в районах Новомихайловки, Владимировки, Веселый Гай, Великой Новоселки и Ровнополя.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР, однако их действия не увенчались успехом. «Самой горячей точкой, конечно, является южнодонецкое направление», — подчеркнул он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.