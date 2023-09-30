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16:14, 30 сентября 2023Силовые структуры

В московской хрущевке нашли схрон с тротиловыми шашками

В московской хрущевке рабочие нашли схрон с тротиловыми шашками

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В хрущевке на Авиамоторной улице в Москве во время ремонтных работ рабочие нашли схрон с тротиловыми шашками. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, тайник обнаружили во время сноса деревянного перекрытия в подвале между двумя подъездами. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов изъяли и отправили на экспертизу восемь тротиловых шашек массой 2,8 килограмма, шесть зажигательных трубок, четыре взрывателя МД-5, четыре огнепроводных шнура общей длиной два метра.

В настоящее время правоохранители выясняют, кто был владельцем обнаруженного арсенала.

В октябре 2022 года в столице сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину за хранение боеприпасов. В квартире на Домодедовской улице изъяли свыше тысячи предметов: патроны различного калибра, запалы от ручных гранат, дымовые гранаты и зажигалки для дымовых гранат.

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    Игорь Дмитров
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