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22:13, 30 сентября 2023Спорт

Легионер «Краснодара» сравнил российский чемпионат с европейскими

Олусегун заявил, что европейские чемпионаты от российского особо не отличаются

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнил российский чемпионат с европейскими. Его слова приводит РИА Новости.

«Игроки и команды в Российской премьер-лиги (РПЛ) с каждой игрой становятся лучше. В целом в российской лиге каждая команда хороша. Мне кажется, европейские чемпионаты и российский особо не отличаются. Можно развиваться и там, и тут», — заявил легионер. Он отметил, что и в России можно показывать хорошие результаты.

Олусегун перешел в «Краснодар» в августе 2021 года на правах аренды из болгарского «Ботева». В июле 2022 года нигериец подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/2026.

12 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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    Дарья Коршунова
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