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04:59, 1 октября 2023Россия

Командир «Ахмата» призвал украинцев восстать против властей

Командир «Ахмата» Алаудинов призвал украинцев восстать против властей и Запада

Фото: Sergei Karazy / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал граждан Украины «проснуться» и восстать против властей страны и ее западных партнеров. Его слова передает РИА Новости.

По словам Алаудинова, украинские власти сделают все, чтобы граждане страны перестали быть идентичностью на этой земле. Он призвал украинцев «хорошенько подумать, проснуться, встать в один ряд для того, чтобы сперва убрать эту власть, а потом встать с нами плечом к плечу, для того чтобы победить этот Запад, который пытается их погубить».

Командир «Ахмата» добавил, что украинцам следует сделать выбор в пользу народа России.

Ранее Алаудинов спрогнозировал новый рывок ВСУ и добавил, что Киев нарастит для этого силы зимой. Он отметил, что украинское командование будет формировать новый «ударный кулак».

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    Марина Совина
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