Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО, которая была отбита спецназом «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал на базе тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» и осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которая была отбита во время боев на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что в ходе поездки проверил готовность личного состава. «Увиденным я остался доволен», — рассказал Кадыров и добавил, что там «все на своих местах». Он указал, что «воины», которые продолжают тренироваться на базе, повышают свой профессиональный уровень.

Помимо этого, глава Чечни осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО. Он заявил, что еще недавно, «ссылаясь на эту технику, вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке». «И это не предел», — предрек Кадыров.

База учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» регионального управления Росгвардии находится в селе Ахмат-Юрт примерно в 40 километрах восточнее Грозного.

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