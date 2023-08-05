Российские военные прокатились на трофейном американском БТР и попали на видео

Российские военные захватили и отремонтировали американский БТР M113 в зоне СВО

Российские военные прокатились на трофейном американском бронетранспортере (БТР) M113 и попали на видео. Запись появилась в Telegram-канале «Военное дело».

Утверждается, что это не первый захваченный на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) БТР M113. Он недавно оказался в рядах российских войск, но его уже успели отремонтировать. О том, при каких обстоятельствах и в каком районе была взята российскими военными машина ВСУ, неизвестно.

По бокам БТР нанесен номер «316». На записи, публикуемой в сети, также видно, как боевая машина выполняет пробный заезд по ремонтному цеху. Помимо этого, на видео показали, где располагается экипаж.

Ранее в июле экипаж российского вертолета разбил танк и три бронетранспортера ВСУ. Минобороны России показало видео момент, как на южно-донецком направлении вертолет Ка-52 ударяет по технике и уничтожает ее.

В конце июня российские разведчики также заметили и ликвидировали американский БТР под Артемовском. БТР перевозил боеприпасы и группу пехоты ВСУ. В тот момент машина была разбита прямым попаданием из ПТУР.