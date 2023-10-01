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23:33, 1 октября 2023Мир

США предрекли многотысячные человеческие потери в случае войны с Россией

Redacted: США будут терять 3600 солдат ежедневно в случае войны с РФ или КНР

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Соединенные Штаты ежедневно будут терять несколько тысяч военнослужащих в случае войны с Россией или Китаем. Об этом сообщает YouTube-канал Redacted.

Отмечается, что, согласно новым официальным документам США, потенциальный конфликт приведет к потере 3600 солдат в день. При этом, по словам ведущих, Вашингтон не пытается предотвратить противостояние, а, напротив, организовал масштабную призывную кампанию.

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    Марина Совина
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