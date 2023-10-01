Делегация МВФ прибыла на Украину для обсуждения программы финансирования

Делегация МВФ прибыла на Украину для встречи с руководством страны

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

В ходе визита запланированы встречи с руководством страны с целью обсуждения программы финансирования. Отмечается, что в случае успешных переговоров украинская сторона рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около 900 миллионов долларов до конца 2023 года.

«Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ», — заявил представитель МВФ Степанян.

Ранее в сентябре сообщалось, что по итогам второго квартала экономика Украины выросла на 19,5 процента в годовом выражении. Увеличение ВВП страны произошло впервые с начала конфликта с Россией в конце февраля 2022-го.