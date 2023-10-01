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12:43, 1 октября 2023Экономика

Делегация МВФ прибыла на Украину для обсуждения программы финансирования

Делегация МВФ прибыла на Украину для встречи с руководством страны

Фото: Rick Wilking / Reuters

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

В ходе визита запланированы встречи с руководством страны с целью обсуждения программы финансирования. Отмечается, что в случае успешных переговоров украинская сторона рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около 900 миллионов долларов до конца 2023 года.

«Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ», — заявил представитель МВФ Степанян.

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    Сергей Равин
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