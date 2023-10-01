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14:22, 1 октября 2023Россия

Российские военные пресекли деятельность двух ДРГ на херсонском направлении

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ Украины на херсонском направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславский на херсонском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в результате огневого поражения на направлении за сутки уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30 ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ будут создавать напряжение на линии фронта, но они не имеют никакого шанса на успех. Он отметил, что сообщения о планах наступления похожи на информационную шумиху для привлечения внимания.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент Владимир Путин заявил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Алина Гончарова
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