Российские военные пресекли деятельность двух ДРГ на херсонском направлении

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ Украины на херсонском направлении

Вооруженные силы (ВС) России пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславский на херсонском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в результате огневого поражения на направлении за сутки уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30 ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ будут создавать напряжение на линии фронта, но они не имеют никакого шанса на успех. Он отметил, что сообщения о планах наступления похожи на информационную шумиху для привлечения внимания.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент Владимир Путин заявил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.