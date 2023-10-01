Боррель назвал сумму материальной поддержки Украины от ЕС

Боррель: за год ЕС предоставил Украине 80 миллиардов евро поддержки

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал сумму материальной поддержки Украины от Евросоюза за год. Его слова приводит ТАСС.

По словам Борреля, ЕС с прошлого года выделил на поддержку Украины 80 миллиардов евро, включая военную помощь.

«Сейчас наша поддержка была предоставлена на более чем 25 миллиардов евро — это только военная помощь, а общая поддержка достигает суммы 80 миллиардов евро», — заявил политик. Он также отметил, что настолько большую сумму Евросоюз никогда ранее не выделял.

В сентябре 2023 года Евросоюз через Европейский фонд мира отправил Грузии 62 миллиона евро на укрепление обороноспособности страны. Также еще в апреле в Грузию прибыла первая партия оборудования «для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней». Это была лишь первая партия помощи, на данный момент поставки продолжаются.