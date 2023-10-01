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13:46, 1 октября 2023Экономика

«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

Российская компания «Газпром» сократила прокачку газа через Украину на 5%

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российская компания «Газпром» сократила прокачку газа через территорию Украины на пять процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные концерна за 30 сентября и 1 октября.

Уточняется, что 30 сентября было подано чуть более 40 миллионов кубометров газа, на следующий день подача снизилась и достигла показателя в 37,9 миллиона. Помимо этого, в оба дня Украина отклонила заявку на прокачку газа через газораспределительную станцию (ГИС) «Сохрановка».

Ранее «Газпром» объяснил резкое сокращение поставок на все рынки. Поставки российского газа на внутренний и внешний рынки сократились в первой половине 2023 года на 26,5 процента, составив 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее.

Добыча в указанный период также резко уменьшилась на сопоставимые 24,7 процента, до 179,5 миллиарда кубометров, а по нефти и газовому конденсату показатель вырос на 8,8 процента, до 36,31 миллиона тонн. В компании объяснили такую динамику воздействием погодных, экономических и политических факторов. С погодными условиями там связали сокращение поставок на российский рынок — сказалась более мягкая, чем в 2022-м, зима.

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    Варвара Кошечкина
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