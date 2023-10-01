В России в десять раз выросли штрафы за неявку в военкомат

Штраф за неявку в военкомат подняли до 30 тысяч рублей с 1 октября

В России в десять раз выросли максимальные размеры штрафов за неявку в военный комиссариат без уважительной причины. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, начал действовать с 1 октября.

До сих пор за данное правонарушение можно было получить денежное взыскание в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь штрафы подняли — они составляют от 10 до 30 тысяч рублей.

Законопроект еще в 2019 году внес в Государственную Думу замглавы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов вместе с группой других депутатов. Документ был принят в первом чтении весной 2021 года, после этого его значительно доработали.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах страны в 2023 году пройдет во всех субъектах федерации, в том числе в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.