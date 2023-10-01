Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:06, 1 октября 2023Россия

В России в десять раз выросли штрафы за неявку в военкомат

Штраф за неявку в военкомат подняли до 30 тысяч рублей с 1 октября

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России в десять раз выросли максимальные размеры штрафов за неявку в военный комиссариат без уважительной причины. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, начал действовать с 1 октября.

До сих пор за данное правонарушение можно было получить денежное взыскание в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь штрафы подняли — они составляют от 10 до 30 тысяч рублей.

Законопроект еще в 2019 году внес в Государственную Думу замглавы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов вместе с группой других депутатов. Документ был принят в первом чтении весной 2021 года, после этого его значительно доработали.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах страны в 2023 году пройдет во всех субъектах федерации, в том числе в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался осенний призыв. В этом году он пройдет по-новому и с возросшими штрафами

    Россиянин Гассиев проиграл отказавшемуся жать ему руку шведскому боксеру

    Российским чиновникам повысили зарплаты

    Новак заявил о снижении цен на топливо для аграриев

    Британия разместит свои войска на Украине

    У некоторых россиян выросли пенсии

    В WBA высказались о наказании для шведского боксера за отказ от рукопожатия

    В Сербии модернизировали советскую «Гвоздику»

    ЦБ начал рассекречивать мошенников по-новому

    Правила выдачи ипотеки в России ужесточили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости