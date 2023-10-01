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20:40, 1 октября 2023Бывший СССР

Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

Бойцы ЗВО взяли в плен две группы украинских солдат под Артемовском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости российский разведчик.

Военнослужащий рассказал, что в плен попали солдаты 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

Один из пленных поделился, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения, пообещав при этом помощь разведчиков с дронами. Однако бойцы остались одни, и их вскоре встретили российские военнослужащие.

Ранее пленный украинский военный сообщил, что бойцы ВСУ часто дезертируют из-за низкого морального состояния и вранья командования. По его словам, десятки солдат собирали вещи и уходили в самоволку.

28 сентября советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что ВСУ перебросили часть войск с краснолиманского направления под Артемовск из-за больших потерь. По его словам, не менее двух рот украинских войск нуждаются в доукомплектовании.

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    Алина Гончарова
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