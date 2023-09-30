Пленный боец ВСУ пожаловался на дезертирство сослуживцев

Пленный боец ВСУ рассказал о дезертирстве сослуживцев из-за вранья командования

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто дезертируют из-за низкого морального состояния и вранья командования. Об этом рассказал пленный украинский военный, передает РИА Новости.

«Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что выжить не получится — прим. «Ленты.ру»), но они уверяют нас, разговаривают и как-то у них получается. Люди остаются. Доверяют им, а происходит все совсем наоборот», — пожаловался военнопленный.

По его словам, десятки бойцов собирали вещи и уходили в самоволку. «Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры — это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка», — сказал он.

Ранее бывшая заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр сообщила, что ситуация на фронте для украинской армии крайне непростая. «Если так смотреть, то ситуация крайне сложная», — сообщила она и добавила, что бои иногда заканчиваются без изменения положений для ВСУ.