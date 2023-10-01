В Польше прошел марш оппозиции перед выборами

Polsat News: в Варшаве прошел марш «Гражданской платформы» перед выборами

В Варшаве прошел марш оппозиционной партии «Гражданская платформа» перед парламентскими выборами. Об этом сообщает Polsat News.

Марш оппозиции был организован за две недели до парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября. «Гражданская платформа» обвиняет партию «Право и справедливость» в несоблюдении закона и ограничении прав женщин. Шествие имеет название «Марш миллиона сердец».