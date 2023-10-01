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15:46, 1 октября 2023Мир

В Польше прошел марш оппозиции перед выборами

Polsat News: в Варшаве прошел марш «Гражданской платформы» перед выборами

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Варшаве прошел марш оппозиционной партии «Гражданская платформа» перед парламентскими выборами. Об этом сообщает Polsat News.

Марш оппозиции был организован за две недели до парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября. «Гражданская платформа» обвиняет партию «Право и справедливость» в несоблюдении закона и ограничении прав женщин. Шествие имеет название «Марш миллиона сердец».

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