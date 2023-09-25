Украинское зерно оказалось в центре борьбы за власть в Польше

WP: украинский зерновой спор может решить исход выборов в Польше

Приток дешевого украинского зерна на европейский рынок привел к резкому падению цен в Польше, что вызвало гнев фермеров. То, как правящая партия «Право и справедливость» справится с зерновым спором, может решить исход предстоящих выборов, сообщает The Washington Post (WP).

В преддверии выборов 15 октября для правящей в Польше партии «Право и справедливость» умиротворение польских фермеров является приоритетом, тем не менее это грозит долгосрочным ущербом союзу с Украиной. «Мы закрываем границы, чтобы защитить польских фермеров, потому что это является самой важной нашей задачей», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на предвыборном мероприятии.

Для партии «Право и справедливость», которая также позиционирует себя как защитник традиционных христианских семейных ценностей, многое поставлено на карту, ведь именно польские фермеры могут создать или разрушить ее победу на выборах.

«Победа в этих [восточных аграрных] округах — это самое главное, чтобы ["Право и справедливость"] имели хоть какой-то шанс сохранить власть на национальном уровне», — сказал Мацей Онаш, доцент Лодзинского университета, специализирующийся на электоральном поведении.

Сообщается, что крайне правая партия «Конфедерация» заняла более жесткую позицию в отношении Украины, призывая прекратить финансовую поддержку беженцев и открыто задаваясь вопросом, должна ли Польша продолжать отправлять столько военной помощи Киеву. Это побудило «Право и справедливость» более активно использовать риторику «Польша прежде всего», даже несмотря на риск ухудшения польско-украинских отношений.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения. По его словам, это Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала.