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14:54, 1 октября 2023Бывший СССР

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: склад боеприпасов ВСУ поражен в Николаевской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России во время брифинга о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Также на острове Переяславский успешно удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Ранее в сентябре стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) смогли уничтожить опорный пункт украинских войск, а также разгромить три разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении. Объекты в районе Новодонецкого поразили подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации.

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    Александра Качан
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