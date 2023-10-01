Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: склад боеприпасов ВСУ поражен в Николаевской области

Российские военные поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России во время брифинга о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Также на острове Переяславский успешно удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Ранее в сентябре стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) смогли уничтожить опорный пункт украинских войск, а также разгромить три разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении. Объекты в районе Новодонецкого поразили подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации.