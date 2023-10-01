Над Смоленском сбили украинские беспилотники

Губернатор Смоленской области Анохин сообщил о трех сбитых беспилотниках ВСУ

В небе над Смоленском сбили три беспилотника, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

По словам Анохина, украинские БПЛА самолетного типа подавили с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) и с помощью средств радиоэлектронная борьбы (РЭБ). Анохин отметил, что пострадавших нет. Информацию о сбитых беспилотниках подтвердили в Минобороны.

2 июня возле нефтеперерабатывающей станции, расположенной в Смоленской области, взорвался начиненный двумя килограммами взрывчатки беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Согласно информации, беспилотник был самолетного типа (более полутора метров в ширину) с карбюраторным двигателем, на нем был установлен GPS-навигатор.

Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв, а затем обнаружили в 800 метрах от вертолетной площадки беспилотник и воронку трехметрового диаметра и метровой глубины.